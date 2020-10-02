Прокуратура проверит возможность картельного сговора между дорожниками Саратова

В Заводском районе Саратова прокуратура проверит дорожные организации.

Глава Саратова Михаил Исаев написал в Instagram пост по этому поводу.

- В связи с расторжением договора с ООО «СМУ-3 «Саратовавтодор» администрацией района трижды объявлялись электронные аукционы на определение подрядной организации, которая бы закончила реконструкцию пешеходных зон вместо недобросовестной компании. Несмотря на озвученные предварительные согласия со стороны ряда организаций, заявок не поступало. По информации, возможность проверить которую у администрации района отсутствует, заявки не подавались после «переговоров» с представителями ООО «СМУ-3 «Саратовавтодор». Теперь в этом вопросе разберутся надзорные органы, — отметил он.

Напомним, накануне, 1 октября, председатель Государственной думы России Вячеслав Володин предположил возможность картельного сговора между дорожниками.

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