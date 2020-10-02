Полкилометра дороги на Менякина построят за 62,8 млн рублей

Дорогу на улице Менякина в Саратове будет строить ООО «Оптима».

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, решение принято по итогам состоявшегося сегодня, 2 октября, аукциона по определению подрядчика.

На конкурс поступила всего одна заявка. ООО «Оптима» готова построить дорогу за 62,8 млн рублей. За эту сумму на улице Менякина должна появиться трасса шириной 14 метров и длиной 480 метров, ширина тротуаров — по 3 метра.

Также там запланировано устройство освещения, парковки, остановки общественного транспорта, дорожные знаки и разметка.

Работы планируется завершить в декабре.

Напомним, сегодня председатель Государственной думы России Вячеслав Володин посетил улицу Менякина и раскритиковал городские власти за отношение к ней.

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