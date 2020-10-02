За долг в 7 млн рублей у сельхозфирмы из Саратовской области арестовали семечки

В Калининском районе Саратовской области сельхозфирма накопила многомиллионный долг и не выплачивала его.
- Организация купила у ООО «АгроЭлита семена» удобрения и химические средства защиты растений и семян от насекомых. Однако из-за несвоевременных выплат образовалась неустойка более 7 млн рублей, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе региональном УФССП.
В отношении фирмы возбудили исполнительное производство, но добровольно она не оплатила долги. Тогда приставы выяснили, что у нее есть складские помещения, приехали туда и арестовали семена подсолнечник.
После этого организация погасила долги.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.