За долг в 7 млн рублей у сельхозфирмы из Саратовской области арестовали семечки

В Калининском районе Саратовской области сельхозфирма накопила многомиллионный долг и не выплачивала его.

- Организация купила у ООО «АгроЭлита семена» удобрения и химические средства защиты растений и семян от насекомых. Однако из-за несвоевременных выплат образовалась неустойка более 7 млн рублей, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе региональном УФССП.

В отношении фирмы возбудили исполнительное производство, но добровольно она не оплатила долги. Тогда приставы выяснили, что у нее есть складские помещения, приехали туда и арестовали семена подсолнечник.

После этого организация погасила долги.

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