В Саратове вырос спрос на вторичное жилье

В Саратове увеличился интерес к вторичной недвижимости, сообщает 2 октября портал «Авито». Специалисты отмечают, что спрос вырос на 86%. Год назад цифра была вдвое меньше — 39,9%

На активность повлияли два фактора: последовательное снижение Центральным банком ключевой ставки привело к обновлению ипотечных предложений, также нестабильный курс рубля и падение реальных доходов повысили привлекательность вложения средств в недвижимость.

- Текущая динамика позволяет уверенно утверждать, что грядущий месяц также станет весьма удачным периодом для выгодной продажи или покупки своего жилья. Поэтому тем, кто откладывал решение о приобретении или не спешил выставлять свою квартиру на продажу, не стоит медлить и ждать лучшего момента — он уже настал, — рассказали «КП-Саратов» специалисты портала.