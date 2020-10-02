Банк России приглашает саратовцев на День открытых дверей

Ежегодный День открытых дверей Банка России пройдет 3 октября с 8:00 до 20:00 (по московскому времени) в онлайн-формате.

Новый формат предоставляет уникальную возможность побывать в стенах главного банка страны на улице Неглинной в Москве, познакомиться с его 160-летней историей, узнать, как устроен мегарегулятор, чем он занимается и какие функции выполняет.

В этот день запланировано несколько прямых эфиров. Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов расскажет, на что обратить внимание начинающему инвестору, каких ошибок стоит избегать и есть ли секрет успешных инвестиций. Почему для карьеры в финансовой сфере теперь недостаточно хорошо считать и насколько легко попасть на работу в Банк России — на эти и другие вопросы ответит заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский.

Проверить свои финансовые знания и прокачать финансовую грамотность смогут дети и взрослые в интеллектуальных играх и онлайн-викторинах. Увлекательные тесты научат отличать честных игроков финансового рынка от мошенников, помогут сформировать полезные финансовые привычки. Самые активные участники получат призы.

А еще каждый желающий сможет создать свой уникальный дизайн банкноты, монеты и даже банковской карты. Готовым 3D-макетом можно поделиться с друзьями в социальных сетях. Не забудьте про тег #ДеньЦБ!