Дворец водных видов спорта должны сдать до конца года

В Саратове продолжается визит председателя Государственной думы России Вячеслава Володина.

Он побывал на строящемся Дворце водных видов спорта в Кировском районе, где идет завершающий этап работ.

Объект строится уже несколько лет, предыдущий подрядчик неоднократно срывал сроки, установленные графиком. Вячеслав Володин особо подчеркнул, что к работам следует привлекать только добросовестные и эффективные организации. Это в том числе послужит развитию конкуренции на рынке застройщиков.

Вячеслав Володин посмотрел, как идут работы на объекте

Зампред правительства Саратовской области Роман Бусаргин признал, что отставание от графика до сих пор сохраняется на 2,5 недели, однако Дворец все равно должны сдать до конца года. Сейчас там ведутся работы в зале бассейна, идет подготовка под полы, монтаж систем отопления, планировка территории и благоустройство. Готовность составляет 72%. В случае, если объект не успеют сдать, то регион должен будет вернуть средства в федеральный бюджет.

- Это самый сложный объект, и это будет последний спортивный долгострой, который мы вводим в эксплуатацию. Останется стадион «Торпедо», — отметил Вячеслав Володин.

Идут работы в зале бассейна

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