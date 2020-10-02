В Саратове перекрывают улицу Чернышевского.
- Для подготовки тепловых сетей к отопсезону будет полностью закрыто движение между Провиантской и Радищева с 20:00 2 октября до 06:00 следующих суток. А частично ограничено — с 06:00 до 20:00 3 октября, — сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс».
Также не будут ездить троллейбусы №№2А и 4.
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