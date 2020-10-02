Коронавирус в Саратове: еще два человека скончались в больницах

По данным министерства здравоохранения Саратовской области, непосредственно от коронавируса за сутки скончались еще два человека.

Скончался мужчина 56 лет. Он был госпитализирован в связи с жалобами на повышение температуры тела¸ появлением болей в грудной клетке, нарастанием общей слабости и отсутствием эффекта от амбулаторного лечения.

- На фоне проводимого лечения состояние с отрицательной динамикой, проявляющейся увеличением объема поражения паренхимы легких, снижением оксигенации крови, нарастанием признаков дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Проводимая интенсивная терапия осталась без эффекта. Мужчина провел 12 суток в стационаре, восемь— на ИВЛ, после чего скончался, — сообщили в минздраве.

Умерший также страдал сердечно-сосудистой патологией, патологией желудочно-кишечного тракта, экзогенно-конституциональным ожирением.

Второй умерший от коронавируса — мужчина 69 лет.

- У больного в анамнезе онкологический процесс в левом легком, по поводу чего ранее выполнялась пульмонэктомия. На фоне инфицирования коронавирусной инфекцией развилась тяжелая пневмония с острым респираторным дистресс-синдромом, сепсисом, полиорганной недостаточностью. В «ковидном» госпитале получал терапию по всем направлениям в течение 12 суток, из них пять — на ИВЛ. Также у пациента имелась сердечно-сосудистая патология, — уточнили в Минздраве.

Общее число погибших от коронавируса в Саратовской области достигло 107 человек.