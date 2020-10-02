Заключенный пытался подкупить сотрудника колонии в Пугачеве

В Саратовской области вынесен приговор 37-летнему мужчине за покушение на дачу взятки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, сейчас гражданин уже отбывает наказание за другое преступление.

5 июля заключенный колонии №4 в Пугачевском районе попросил одного из сотрудников купить ему телефон. За это он пообещал заплатить 5 тыс. рублей, которые должны были быть переведены третьим лицом.

Однако преступление пресекли сотрудники собственной безопасности УФСИН.

Суд приговорил мужчину к четырем годам и четырем месяцам в колонии строгого режима. Было учтено неотбытое предыдущее наказание.

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