Пожарные ночью выезжали тушить многоэтажку в Саратове

В Саратове сегодня ночью, 2 октября, загорелась однокомнатная квартира в девятиэтажке на улице Лесная.

- Сигнал поступил в 00:55. На место выдвинулись три единицы техники и 12 человек, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Площадь пожара составила 9 кв. м. Предполагается, что он произошел из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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