Саратовец заплатил 15 тысяч рублей за поход в кино с незнакомкой

В Саратове несколько жителей вновь стали жертвами мошенников.

Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, все они поверили незнакомцам и ввели данные своих банковских карт на подозрительных сайтах.

52-летний житель Волжского района познакомился в интернете с девушкой Екатериной, которая предложила сходить в кино. Мужчина перешел по присланной ею ссылке, чтобы забронировать билеты, но в итоге лишился 15 тыс. рублей.

Другой саратовец, 48-летний житель Заводского района, потерял 24 тыс. рублей, решив купить двигатель на автомобиль. Найдя объявление о продаже в интернете, он перевел нужную сумму, но товара не дождался, и сайт перестал открываться.

А вот житель Фрунзенского района Саратова попался на другую уловку. Ему позвонил якобы сотрудник банка и предупредил о попытке списания денег с карты. Чтобы отменить операцию, мужчина назвал назвать CVV и коды из СМС. В итоге с его счета списали более 734 тыс. рублей.

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