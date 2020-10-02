В торговых комплексах Заводского района инспекторы не нашли антисептиков

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В торговых комплексах Заводского района инспекторы увидели угрозу для покупателей.

Соблюдение масочного режима проверили чиновники мэрии, областного правительства совместно с полицейскими.

Внимание обратили на ТК «Волга», строительный рынок, ТК «Мой новый» и гипермаркет «Лента». Там выявили множественные нарушения в противоэпидемическом плане.

- В основном масочный режим в помещениях не соблюдают граждане, а предприятия, в свою очередь, не принимают мер по устранению нарушений и не предлагают покупателям надеть маски. В одном из торговых объектов продавцы также находились без масок, отсутствовали антисептические средства для обработки рук и поверхностей, — рассказал начальник управления муниципального контроля городской администрации Андрей Марусов.

Он заявил, что данные нарушения недопустимы, и рейды будут продолжаться.

Напомним, подобные проверки проходят и на общественном транспорте. Сейчас специалисты готовятся оценить соблюдение масочного режима на автобусах в поселке Юбилейный.