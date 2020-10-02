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Двое братьев в селе под Саратовом избили до смерти сдавшего одного из них полиции мужчину

Труп местного жителя нашел пастух
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Двое братьев до смерти избили сельчанина

Двое братьев до смерти избили сельчанина

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Марксе Саратовской области будут судить 22 и 23-летнего жителей села Орловское. Их обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

- Следствие считает, что в ночь с 18 на 19 июля 2020 года двоюродные братья пили у себя дома. Старший вспомнил обиду на одного из односельчан. По его мнению, несколько лет назад тот сообщил в полицию о растительных наркотиках, которые парень хранил дома. Вследствие этого его посадили в тюрьму. Молодой человек предложил брату наведаться к мужчине, он согласился, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Гражданин открыл злоумышленникам дверь. С порога 23-летний с кулаками накинулся на жертву, следом подключился 22-летний. Они избили его по голове и телу, а затем отвели во двор умыться и оставили там, однако спустя время решили проверить, как он себя чувствует. Найдя его живым, они ушли.

Труп нашел местный пастух

Труп нашел местный пастух

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Около девяти утра 19 июля труп во дворе дома обнаружил пастух и позвонил в полицию.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что мужчина скончался от тупой сочетанной травмы тела с повреждением костей скелета и внутренних органов.

Злоумышленников отправили под стражу, а уголовное дело после расследования направили в суд.

Мужчина скончался от тупой сочетанной травмы тела

Мужчина скончался от тупой сочетанной травмы тела

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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