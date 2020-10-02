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Володин потребовал от Исаева ответа по дороге на улице Менякина

Глава Саратова пообещал взять вопрос на личную ответственность
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин продолжает визит в Саратов.

2 октября он посетил поселок Юбилейный, где должна быть построена дорога на улице Менякина. Сегодня должен состояться аукцион по выбору подрядчика.

Ранее жители микрорайона обратились к Володину за помощью в строительстве дороги. Был запланирован аукцион на строительство в августе, но из-за ошибки в проектной документации, не поступило ни одной заявки. Теперь контракт должен быть заключен 12 октября.

Вячеслав Володин во время осмотра улицы раскритиковал отношение городских властей к ситуации. Он напомнил, что Юрий Менякин 23 года был архитектором Саратова.

- Он, наверное, переворачивается там, глядя на все это, — сказал председатель Госдумы.

Володин попросил главу Саратова Михаила Исаева дать четкий ответ — будет ли построена дорога по улице Менякина.

- Беру на личную ответственность, что она будет построена, — заявил мэр.

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