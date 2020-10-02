Главный онколог Москвы направил специалистов в Саратов для лечения больных коронавирусом

Накануне в Саратов прибыли ведущие специалисты Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова ДЗМ, сообщает региональный Минздрав. Столичные медики будут консультировать саратовских коллег в вопросах лечения больных коронавирусом пневмониями.

Министр Олег Костин лично договорился с руководителем столичной клиники, главным онкологом департамента здравоохранения Москвы, профессором Игорем Хатьковым о визите врачей. Ранее Хатьков учился в саратовском медуниверситете и теперь решил помочь городу своей студенческой юности.

Специалисты уже провели совещание, где обменялись мнениями и лучшими практиками диагностирования и терапии, применения современных лекарств.

- Особое внимание было уделено ведению пациентов с сочетанными патологиями, когда коронавирус катализирует основные и сопутствующие заболевания, резко увеличивая тяжесть состояния больного, — рассказали «КП-Саратов» в саратовском Минздраве.

Врачи московского центра будут консультировать местных коллег на протяжении нескольких дней.

Министр Олег Костин выразил глубокую признательность, слова искренней благодарности столичным за помощь и поддержку, оказываемые саратовскому здравоохранению.

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