Назначен заместитель прокурора Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, с 1 октября им стал Ульмян Наминов, старший советник юстиции.

Наминов родился в 1975 году, получил высшее юридическое образование. С сентября 2002 года он работает в органах прокуратуры — Чеченской республики и Калмыкии.

- Зарекомендовал себя юридически грамотным, добросовестным и дисциплинированным работником. За положительные результаты в служебной деятельности неоднократно поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации и прокурорами Чеченской Республики и Республики Калмыкия, — отметили в ведомстве.

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