За сутки в Саратовской области выявили 129 случаев коронавируса

В Саратовской области сегодня, 2 октября, выявили 129 случаев коронавируса.

- Общее количество зараженных в Саратовской области составляет 15 742. Выздоровели с начала эпидемии 10 630 человек, за сутки — 229, — сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявили в Саратове и Балашовском районе — 53 и 23 соответственно. В Балаковском районе — шесть, в Вольском и Энгельсском — по пять. Еще в 15 районах — по четыре и менее заразившихся.

С неустановленным источником заражения из 129 человек 116, остальные 13 — контактные.

За сутки выявили двух заболевших детей до 14 лет, двух в возрасте 15–17 лет. Также 54 человека старше 60 заразились коронавирусом.

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