Володин не устает указывать мэру Саратова на системные ошибки в работе
Глава Саратова Михаил Исаев признал ошибки и недочеты в работе.
Об этом он заявил на своей странице в Instagram.
Напомним, накануне, 1 октября, председатель Госдумы Вячеслав Володин жестко раскритиковал работу городских властей. Он указал, что работа на строительстве важных социальных объектов, средства на которые были выделены из федерального бюджета, идет слишком медленно.
- Озвученные сегодня Вячеславом Викторовичем ошибки и недочеты действительно имеют место быть, — написал Михаил Исаев.
Он назвал причины этого: срыв сроков подрядчиками, которые «отвыкли от работы с бюджетным рублем» и «возможно недостаточный контроль как за самим процессом работ, так и за качеством проектной документации».
Михаил Исаев заявил, что с недобросовестными подрядчиками будут расторгнуты контракты.
- Критика, озвученная спикером Госдумы, справедливая. Данные ошибки надо признать и предпринять все возможные силы и меры для того, чтобы не повторить их в последующем, — отметил глава Саратова.
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