Володин не устает указывать мэру Саратова на системные ошибки в работе

Глава Саратова Михаил Исаев признал ошибки и недочеты в работе.

Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

Напомним, накануне, 1 октября, председатель Госдумы Вячеслав Володин жестко раскритиковал работу городских властей. Он указал, что работа на строительстве важных социальных объектов, средства на которые были выделены из федерального бюджета, идет слишком медленно.

- Озвученные сегодня Вячеславом Викторовичем ошибки и недочеты действительно имеют место быть, — написал Михаил Исаев.

Он назвал причины этого: срыв сроков подрядчиками, которые «отвыкли от работы с бюджетным рублем» и «возможно недостаточный контроль как за самим процессом работ, так и за качеством проектной документации».

Михаил Исаев заявил, что с недобросовестными подрядчиками будут расторгнуты контракты.

- Критика, озвученная спикером Госдумы, справедливая. Данные ошибки надо признать и предпринять все возможные силы и меры для того, чтобы не повторить их в последующем, — отметил глава Саратова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.