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Умер гонщик балаковской «Турбины» Роман Захаров

Он погиб от удушения выхлопными газами
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Фото из группы «Спидвей Клуб Турбина Балаково»

Фото из группы «Спидвей Клуб Турбина Балаково»

Умер гонщик балаковского спидвейного клуба СТМК «Турбина» 32-летний Роман Захаров.

Как сообщается в официальной группе клуба в соцсети «ВКонтакте», его не стало 30 сентября. Он погиб от удушения выхлопными газами.

- Выполняя рейс на Москву по работе, остановился отдохнуть и оставил машину заведенной. Ему было всего лишь 32 года. У Романа остались жена и две дочери, младшей нет и года. Приносим соболезнования семье и близким. Покойся с миром, Роман, — написали в паблике.

Прощание с Захаровым состоится 3 октября в 11:00 в здании «Ритуала» в 1-м микрорайоне.

Напомним, в конце сентября балаковская «Турбина» стала чемпионом России по спидвею.

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