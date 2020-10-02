Сотрудники ПривЖД и их близкие приглашаются для участия в онлайн-фестивале ОАО «РЖД» «Семейные ценности и традиции»

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ОАО «РЖД» объявило о старте онлайн-фестиваля «Семейные ценности и традиции». Для участия в новом проекте приглашаются работники компании на полигоне Приволжской железной дороги, а также члены их семей и ветераны железнодорожного транспорта. Учредителями фестиваля являются Департамент социального развития ОАО «РЖД», Роспрофжел и Благотворительный фонд «Почет».

Мероприятие состоит из регионального и общероссийского этапов. В нем могут принять участие семьи с двумя детьми от 7 до 14 лет, а также семейные пары и неработающие пенсионеры ОАО «РЖД» до 70 лет.

Пары должны состоять в официально зарегистрированном браке, а также работать в компании «РЖД» не менее одного года. Оформить заявку на участие можно до 15 октября 2020 года на сайте https://szd.online. При этом абсолютно все желающие поддержать своих друзей и коллег могут зарегистрироваться в качестве болельщиков.

В рамках отборочного тура (с 15 октября по 15 декабря) участникам необходимо снять и загрузить на сайт видео-визитку своей семьи, рассказать о ее традициях, ценностях, а также написать и отправить на рассмотрение жюри эссе на тему «Мы – наследие Победы», приложив подборку фотографий. Еще одно задание – поделиться семейным кулинарным рецептом и сопроводить его фотографиями.

Итоги регионального этапа станут известны 31 января 2021 года. Лучшая пара представит магистраль в финале, который пройдет в феврале – марте в Красноярске. Там для представителей железных дорог будет подготовлена насыщенная программа на территории одного из лучших санаториев Красноярского края.

Узнать дополнительную информацию можно по следующим телефонам: 8-927-133-79-69, 8-937-143-55-15.

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