«Каждый сам должен хотеть жить»: Александр Стрелюхин заявил о подлости по отношению к врачам

Александр Стрелюхин назвал подлостью перекладывание заботы о жизни людей на врачей

На закрытом заседании оперативного штаба по коронавирусу, который проводил 1 октября председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин, стало известно о росте на треть случаев заболевания ОРВИ в сентябре 2020 года, по сравнению с сентябрем 2019.

- Случаев заболевания ОРВИ в сентябре 2020 года на треть больше, чем в сентябре 2019. Поэтому необходимо продолжить активную вакцинацию от гриппа, чтобы не было наложения разных инфекций в период сезонного роста заболеваемости, — заявила замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

Председатель правительства был более категоричен в вопросе соблюдения правил эпидбезопасности.

- Честно говоря, я считаю, что до такой степени перекладывать ответственность за свое собственное здоровье на врачей — уже просто подло. Да, медики адаптировались к работе в этих тяжелых условиях: получили новые знания, научились применять лекарственные препараты, освоили схемы лечения, приобрели опыт. Но хотеть жить должен каждый сам, — предложил определиться каждому Александр Стрелюхин.