В Саратовской области умерли 670 человек с коронавирусом

Министр Олег Костин Фото: Александр Уриевский

Рост госпитализации с коронавирусом или пневмонией в Саратовской области от неделе к неделе в последнее время составляет 15% еженедельно. Об этом сообщил на закрытом заседании оперштаба министр здравоохранения региона Олег Костин. В больницах еще никогда не было так много таких пациентов, сейчас из число достигло 2570 человек, большинство – с пневмонией.

- Если сравнивать неделю к неделе — рост госпитализации на 15%. Число больных в стационаре достигло 2570 человек, это максимум за весь период пандемии. Более 95% — пациенты с внебольничными пневмониями. На кислородной поддержке 275 пациентов. Справились с болезнью почти 10,5 тысяч человек, скончались 105 пациентов непосредственно от ковида, от иной патологии, которую осложнил коронавирус — 565 человек, — сообщил Олег Костин.