Подростки предстанут перед судом Фото: Александр Уриевский

Двое несовершеннолетних жителей Волжского района Саратова ответят за грабеж в магазине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, таким образом 15 и 16-летний подростки пытались самоутвердиться и доказать свою смелость друг перед другом.

По версии следствия, днем 10 мая они открыто похитили две бутылки алкоголя из супермаркета на Усть-Курдюмской. Общая стоимость добычи составила 317 рублей. Кассир заметила, бросилась в погоню и задержала одного из мальчиков. Позже удалось найти и второго.

Дело направлено в суд. В органы внутренних дел внесено представление.

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