В День пожилого человека пенсионерам в Саратове раздавали апельсины и напоминали о ПДД

Фото городской ГИБДД

Сегодня, 1 октября, в Международный день пожилого человека сотрудники ГИБДД Саратова и ЮИДовцы школы №61 провели акцию.

- Пожилые люди являются одними из наиболее уязвимых участников дорожного движения, так как переходят там, где им удобно, но не всегда безопасно. Во время мероприятия с пенсионерами провели беседы, напомнили ПДД, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

Фото городской ГИБДД

Специально для мероприятия школьники подготовили открытки для пешеходов преклонного возраста. Их поздравляли с праздником, дарили апельсины и световозвращатели. Также ребята помогали пенсионерам перейти дорогу.

Фото городской ГИБДД

В ответ пожилые люди благодарили за заботу и теплые слова, пообещав быть осторожными на дороге.

Фото городской ГИБДД

Фото городской ГИБДД

Фото городской ГИБДД

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