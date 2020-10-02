В селе под Саратовом двоюродные братья решили отучить мужчину от пьянства и забили его до смерти

В Новоузенске суд присяжных будет рассматривать дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение предъявлено 23 и 27-летним местным жителям.

По версии следствия, вечером 12 декабря молодые мужчины, которые являются двоюродными братьями, пришли к матери старшего из них в село Куриловка. Сын упрекнул ее неработающего и пьянствующего сожителя, а потом слова переросли в действие.

Его кузен решил проучить 51-летнего мужчину. Так как тот лежал на диване, он начал бить его кулаками по голове. Женщина вступилась за сожителя и оттащила племянника, после этого гости ушли, однако вскоре вернулись и продолжили начатое. На этот раз они наносили удары оба, и не только кулаками, но и ногами по голове.

Приехавшие врачи скорой помощи госпитализировали пострадавшего, но вскоре тот умер от тупой травмы головы и кровоизлиянием в мозг.

Младший из обвиняемых признался и раскаялся, а второй — нет.

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