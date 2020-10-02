В Саратовской области свекровь зарезала обругавшую ее сноху

В Базарном Карабулаке Саратовской области летом была убита женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР области, сейчас расследование завершено, дело направлено в суд.

По версии следствия, утром 26 июля в беседке дома собралась компания из нескольких человек, которые распивали алкоголь. Среди них была и 33-летняя сожительница сына хозяев. Во время застолья сноха вспылила и обругала свекра и свекровь. 59-летняя женщина в тот момент резала яблоки и в гневе ударила грубую родственницу в грудь. После этого она прогнала их с сыном из дома. Однако вскоре мужчина вернулся и сообщил, что раненой стало плохо на улице. Прибывшие медики констатировали ее смерть.

Свою вину женщина признала и раскаялась. Она была арестована.

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