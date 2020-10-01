Вячеслав Володин просит правоохранителей проверить дорожников Саратова

Вячеслав Володин, председатель Государственной думы России, во время визита в Саратов осмотрел тротуары в городе.
Напомним, в Саратове при поддержке Володина начался масштабный ремонт тротуаров. Однако сроки работ несколько раз срывались, качество не соответствовало заявленным требованиям. В итоге с подрядчиком были расторгнуты договоры.
По мнению спикера Госдумы, это может обозначать картельный сговор.
- Пусть занимаются правоохранительные органы, – заявил Володин.
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