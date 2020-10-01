Жители Вольска ждут окончания строительства развязки у переезда на станции Сенная

Фото "Вольская жизнь"

Жители Вольского района Саратовской области с воодушевлением ждут окончания строительства транспортной развязки, которая позволит избежать пробок на железнодорожном переезде у станции Сенная.

Сейчас там водители порой вынуждены проводить в заторах по несколько часов, особенно сложная ситуация складывалась по утрам и вечерам.

- Были случаи, когда даже выезжая в Саратов с большим запасом, чувствовал, что не успеваю. Приходилось искать объезд — по полям, по колеям, делать большой крюк. А это и время, ведь объезд — это лотерея. Не знаешь, куда выедешь, можно застрять надолго, да и машину жалко — не предназначены иномарки для гонок по полям. Так что объезда вокруг Сенного все автомобилисты очень ждут. То, во что превращается трасса Саратов — Сызрань, — это просто песня! – уверен водитель Александр из Вольска.

Напомним, решение проблемы на контроль взял председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Жители не только Вольска, но и других городов области, выразили ему свою благодарность.

- Дети учатся в Саратове, так что ездим туда часто, да и вообще мы предпочитаем путешествовать на машине. Каждый раз, когда приходится стоять на переезде в Сенном, я думаю: не дай Бог оказаться в такой пробке машине скорой помощи. Адекватные водители, конечно, неотложку пропустят, но есть и неадекваты, которые себя главнее других считают. А вообще федеральные дороги сейчас очень радуют — поездки все комфортнее. Знаю, что решение проблемы «сенновского» переезда инициировал председатель Госдумы Вячеслав Володин, за что ему большое спасибо, – сказала Ольга.

Фото "Вольская жизнь"

В пробках некоторым приходилось буквально «жить», по выражению вольчанина Юрия, который часто ездит в областной центр по работе.

- Если действительно в 2021 году проблема решится, нам, кто в Саратов регулярно ездит, это прямо подарок будет! Спасибо Володину, неплохо бы и другим политикам у него поучиться людей слышать и задуманное до конца доводить! — отметил Юрий.

А его земляк Евгений, хоть и не так часто стоял в пробках, тем не менее признал, что приходилось терять там время.

- Старался вынужденный простой заполнить чем-то полезным. Выручали аудиокниги. Но если стоять в пробках не придется вообще, это будет замечательно. За решение этой проблемы будут благодарны и жители Вольского района, и те, кто едет транзитом, — сказал он.

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