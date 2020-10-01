Норвежцы примут участие в книжной ярмарке в Саратове

В Саратове открылась книжная ярмарка «Волжская волна» Фото: Ольга Симонова

Сегодня, 1 октября, открылась шестая книжная ярмарка «Волжская волна — 2020».

Кроме стендов с продажей книг в парке «Россия — моя история», ожидается также культурная программа, в том числе в областной научной библиотеке.

. Фото: Ольга Симонова

Состоятся семинары, встречи с российскими авторами и другое. Например, с писателями Юрием Поляковым, Сергеем Шаргуновым, Павлом Басинским.

Совместно с посольством Норвегии 3 октября пройдет международная конференция к 100-летию миссии Фритьофа Нансена в Поволжье. Предполагается, что общаться с норвежцами саратовские участники будут по видеосвязи.

Также темой многих мероприятий ярмарки, например, форума издателей «Историческая память — платформа развития нации» станет 75-летие Победы.

«Волжская волна» будет проходить с 1 по 4 октября с 10:00 до 20:00. Как отмечают организаторы, ожидается, что ее посетят более 100 тыс. человек.

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