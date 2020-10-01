В Саратове изъяли более 65 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, подозреваемого в реализации немаркированной алкогольной продукции.

Саратовец продавал спиртное частным лицам, а товар складировал в своем частном доме. При обыске оперативники насчитали там более 43 тысяч бутылок контрафактного спиртного. В дальнейшем выяснилось, что на используемых им складах в Кировском районе Саратова бутлегер хранил еще свыше 22 тысяч немаркированных булок с крепким спиртным.

Материалы по уголовному делу уже переданы в суд.

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