Саратовский СК начал проверку дома престарелых с антисанитарными условиями

Следователи СУ СКР по Саратовской области начали проверку в доме престарелых «Мирра» на улице Салько.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, процессуальное решение будет принято по итогам проверки.
Установлено, что пансионат для престарелых граждан в двухэтажном коттедже в поселке Юбилейный. Его открыл индивидуальный предприниматель, но достойный уход постояльцам не обеспечил.
Прокурорская проверка, организованная ранее, показала, что в пансионате нарушаются санитарно-эпидемиологические нормы, отсутствует медицинский работник. В связи с этим, работа учреждения была приостановлена приставами.
Во время осмотра пансионата следователями СК, там находился 21 постоялец.
Сейчас у предпринимателя истребована документация. Устанавливаются все организаторы и сотрудники учреждения, проводятся опрос как работников, так и жильцов. Всех пациентов переведут в нормальные условия жизни и окажут необходимую медицинскую помощь.
Напомним, ранее сообщалось, что приставы во время процедуры закрытия дома престарелых выявили там очаг чесотки.
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