В Саратовской области на утро 1 октября осталось 307 свободных коек для «ковидных» больных

Станислав Шувалов Фото: Александр Уриевский

Дополнительные койки для больных коронавирусом или тех, у кого он подозревается, продолжают развертывать в Саратовской области. Об этом на брифинге в Минздраве 1 октября заявил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

Число госпитализаций нарастает.

- 2 877 всего коек уже имеются на сегодняшнее утро и мы продолжим работу при необходимости.

Сейчас свободных коек, на это утро, 307, это 11% от общего числа.

Для сравнения, сегодня 221 человек госпитализирован, а выписаны 209 пациентов.

Замруководителя Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева отметила, что удельный вес больных внебольничными пневмониями среди тех, кого сейчас госпитализируют, — 57%

- Но были дни, когда до 70% доходило. Одна из причин развития пневмоний — поздняя обращаемость, — подчеркнула Матвеева.

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