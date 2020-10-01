В Саратове открылась книжная ярмарка «Волжская волна — 2020» Фото: Ольга Симонова

Сегодня, 1 октября, в Саратове в шестой раз открылась книжная ярмарка «Волжская волна — 2020».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в этом году она проходит на новой площадке — в парке-музее «Россия — моя история» на Шелковичной улице. Там расположились стенды почти 100 издательств из 25 регионов России и Республики Беларусь. Есть книги для детей, пособия, календари, канцелярия и многое другое.

Зампред областного правительства Ирина Седова открыла работу выставки Фото: Ольга Симонова

Ярмарка в этом году посвящена в том числе 75-летию Великой Победы.

Зампред Ирина Седова зачитала приветственное слово от губернатора, который находится на самоизоляции.

- Ярмарка зарекомендовала себя авторитетной площадкой. Для любителей книг и производителей это возможность встретиться с авторами, издателями, — зачитала Седова слова губернатора. Он пожелал участникам и гостям ярких впечатлений, мира и добра.

Аяцков и Седова Фото: Ольга Симонова

Выступил и президент Приволжской книжной палаты Дмитрий Аяцков. Он отметил, что книга — источник знаний и культуры, и призвал ее не забывать.

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Директор «Российской книжной палаты» Елена Ногина назвала 2020 год сложным, но подчеркнула, что сфера книгоиздательства выдержала, и падение было небольшим.

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«Волжская волна» пройдет с 1 по 4 октября с 10:00 до 20:00. Она проводится по инициативе «Приволжской книжной палаты» и при поддержке правительства Саратовской области.