Володин: власти Саратова разучились работать

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в рамках визита в Саратов посетил стадион «Волга» в Заводском районе.

Он осмотрел, как идут работы на втором этапе реконструкции. Там было разобрано здание спорткомплекса, на его месте должно появиться новое. Также на стадионе построят трибуны.

По словам Вячеслава Володин, работы идут медленно и не укладываются в срок. При этом средства выделены.

- Проблемы от безделья местных властей, которые разучились работать, так как много лет не реализовывалось такое количество объектов, — сказал Володин.

Напомним, он уже успел посетить сквер Марины Расковой и также остался недоволен работой местных властей.

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