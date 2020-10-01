Министр Мигачев объяснил, почему сиротам в Саратове не хватает квартир

Павел Мигачев доложил на думе ситуацию по строительству жилья для сирот

Сегодня, 1 октября, в Саратовской областной думе на рабочем совещании обсудили проблемы строительства и выдачи жилья для детей-сирот.

Всего в Саратовской области 6 858 детей-сирот, из которых 5 093 человека уже получили права на жилье, но не сами квартиры.

С докладом выступил министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачев. Он сообщил, что на данный момент заключены 452 госконтракта, по ним в том числе должна быть куплена 261 квартира в Саратове.

Как отметил чиновник, в регионе есть ряд проблем. Например, ограничение на заселение в жилые дома, в которых не может быть заселено больше 25% сирот. Министр отметил, что для решения этой проблемы необходимо в четыре раза больше построить жилья, чтобы обеспечить всех. По словам чиновника, большинство сирот хотят жить в Саратове, а не в районах области.

Кроме того, установленная нормативами цена за квадратный метр теперь повысилась и составит 33,987 тыс. Как отметил Мигачев, новые аукционы будут проводить по этой цене за квадратный метр с октября по декабрь.