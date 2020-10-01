В Саратовской области мужчина и женщина умерли от коронавируса

В Саратовской области от коронавируса скончались еще два человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения области, днем 1 октября стало известно, что COVID-19 унес жизни мужчины и женщины.

71-летний мужчина поступил в стационар на пятый день заболевания, до этого он лечился самостоятельно и обратился к врачам, когда появилась одышка и общая слабость. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, сразу в реанимацию. Четыре дня он провел в больнице, на аппарате искусственной вентиляции легких.

Усилия врачей не помогли спасти пациента — течение заболевания осложнялось двусторонней серозно-гнойной пневмонией, гидротораксом, отеком легких, декомпенсацией сердечно-сосудистой недостаточности.

Женщина умерла в возрасте 52 лет. Две недели она лечилась в амбулаторно, но так как терапия не помогала, а компьютерная томография выявила поражение 75% легких, то было принято решение о госпитализации. Ее подключили к аппарату ИВЛ, причем была проведена инвазивная вентиляция легких, но спасти пациентку не удалось, в общей сложности она провела в больнице восемь дней.

Среди сопутствующих заболеваний имелись сахарный диабет, патология поджелудочной железы и почек, избыток массы тела.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.