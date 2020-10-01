Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин сегодня, 1 октября, продолжает работу в Саратовской области.

Сегодня он посетил площадку в сквере Марины Расковой в Заводском районе, где идет реконструкция.

Вячеслав Володин остался недоволен темпами работ.

- Ни одного участка готового нет, — заявил он.

Председатель Госдумы отметил, что если со стороны городских властей продолжится такое отношение к проектам, на которые поступают средства из федерального бюджета, то на дальнейшую помощь рассчитывать не стоит.

Володин заявил, что если подрядчик не справляется с работой, то «вставайте с утра и катайте этот асфальт сами».

- А то вы ходите здесь как инопланетяне, как будто это не ваш город, — упрекнул спикер Госдумы чиновников Саратова.

Он предложил вице-губернатору Игорю Пивоварову взять объект на особый контроль.

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