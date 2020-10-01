Рецидивист из Энгельса получил 2,5 года колонии за «синтетику»

Суд признал 42-летнего рецидивиста из Энгельса виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, утром 30 апреля он купил в интернете 1,35 грамма «синтетики» и забрал ее в укромном месте.
В этот же день гражданина задержали полицейские, которые изъяли сверток во время досмотра.
Мужчине дали 2,5 года исправительной колонии строгого режима.
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