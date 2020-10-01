Безработица в Саратовской области выросла более чем в пять раз за год

В Саратовской области ощутимо вырос уровень безработицы, об этом свидетельствует доклад Росстата о социально-экономическом положении России за январь-август 2020 года.

Если в августе 2019 года ее уровень составлял 0,9%, то к июлю 2020 года показатель уже достиг 4,4%, а к августу и вовсе — 5,1 %. То есть безработица выросла более чем в пять раз.

На июнь-август 2020 года всего в регионе зафиксировано 1 162,4 тыс. человек, которые могут работать. Из них заняты 1 092,1 тыс. человек, а 70,3 тыс.граждан — безработные.

Уровень занятости составляет 53,2 %, безработицы — 6,1 %.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.