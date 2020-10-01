Без воды остались два района Саратова

Сегодня, 1 октября, Волжский и Заводской район Саратова остались без воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», отключение продлится ориентировочно до 6:00 2 октября.
Ограничения коснутся Большой Горной улицы от Мясницкой до Веселой, квадрата улиц Брянской, Хомяковой, Южно-Зеленой, Брянского проезда.
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