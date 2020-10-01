Прокуратура вмешалась в ситуацию с отсутствием холодной и горячей воды в многоэтажке Саратова

В Ленинском районе Саратова прокуратура проверила ситуацию с отсутствием холодной и горячей воды в доме №79а по проспекту 50 лет Октября.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, домом управляет ТСН «Дом 79А».

Во время осмотра дома оказалось, что собственники квартир №№18 и 106 отказываются впускать к себе рабочих для локального ремонта систем холодного и горячего водоснабжения. Они требуют капитального ремонта.

Собственники дома в итоге приняли решение о замене поврежденных участков системы водоснабжения. Работы будут проводиться поэтажно до 30 октября.

В адрес председателя ТСН внесено представление. Прокуратура взяла ситуацию на контроль.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.