В Энгельсском районе парень обокрал ВАЗ девушки

В Энгельсском районе Саратовской области полиция нашла подозреваемого в автокраже.

- Заявление от 27-летней девушки поступило 24 сентября. По ее словам, с 18 по 23 сентября кто-то обокрал ее ВАЗ-2112, стоящий в СНТ. Неизвестные забрали моноблок, усилитель и сабвуфер, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Полиция в рамках расследования разыскала злоумышленника — 25-летнего ранее судимого за кражу и угон. Ему выписали подписку о невыезде.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.