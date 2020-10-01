Уроженец Грузии пытался вручить саратовскому полицейскому взятку

В Ленинском районе Саратова будут судить 58-летнего уроженца Грузии. Его обвиняют в покушении на дачу взятки.

- Днем 2 сентября сотрудники ДПС остановили у одного из домов по Сокурскому тракту выехавшую на встречку Lada Priora, за рулем которой сидел мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

В салоне служебного авто нарушитель попытался передать 2 тыс. рублей за несоставление административного протокола. Однако сотрудник полиции пресек это и вызвал следственно-оперативную группу.

Уголовное дело направлено в суд.

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