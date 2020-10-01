В Саратове 15 улиц остались без воды

Сегодня, 1 октября, без воды остался ряд улиц в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения продлятся ориентировочно до 20:00, пока коммунальщики не закончат работы.

В зону ограничений попали улицы: Шехурдина от проспекта Строителей до 2-й Прокатной, Ламповая, Бульварная, 1, 2, 3-й Студеные проезды, 2-я Прокатная, 23, 25, 27, 29, 31, Московское шоссе, 1, 3, 5, 7, Моторная, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18. А также частные дома на Керамической, Моторной, 2-й Елшанской улице, проезде Яблочкова, 2 и 3-м Петровских проездах.

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