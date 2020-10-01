В саратовские больницы поступили новейшие эндоскопы от мирового бренда

Медицинские учреждения Саратовской области получили новое эндоскопическое оборудование.

Медицинские учреждения Саратовской области получили новое эндоскопическое оборудование.

Аппаратуру экспертного класса поставила по тендеру самарская компания ООО «Эндомаркет». Сумма контрактов составила 20 млн рублей, а новое оборудование получили семь поликлиник и три больницы.

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Техника произведена фирмой SonosCape, которая создана в 2002 году и уже 15 лет специализируется на производстве эндоскопического оборудования. Компания зарекомендовала себя на международном рынке: в более чем 130 странах.

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Оборудование для саратовских медучреждений относится к новому поколению. Эндоскопические системы позволяют проводить узкоспектральную диагностику, имеют возможности увеличения изображения в реальном времени и усиления структуры слизистой оболочки, предусмотрен контрастный просмотр сосудистого русла. Все это повышает эффективность диагностики предраковой патологии и ранних форм рака. Новая система HD-500 обеспечивает уникальное качество визуализации, благодаря чему специалисты безошибочно смогут обнаружить даже незаметные патологии.

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Особое внимание уделяется работе врачей, для которых предусмотрено автоматизированное рабочее место. Оборудование позволяет создавать базу пациентов с фото и видео процесса и результатов обследования.

В Самаре создан сертифицированный сервисный центр, на оборудование предоставляется гарантийный двухлетний срок, что играет особое значение для бюджетных учреждений.

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- Оборудование подобного уровня выводит диагностику заболеваний ЖКТ на принципиально новый уровень, позволяя выявлять опасные онкологические заболевания на самой ранней стадии. Помимо визуальной диагностики при помощи данного аппарата можно производить забор биоматериала для гистологии, выполнять резекцию слизистой при помощи аппаратов ЭХВЧ любых других производителей. С 2014 года наша компания смогла наладить поставки, зарекомендовав себя как надежный партнер, по всей России — от Хабаровска до Калининграда, от Пятигорска до Мурманска. Мы успешно работаем не только с крупными городами, но и районными центрами. Только за последний год клиенты доверили нам несколько крупных проектов по переоснащению эндоскопических служб. Рады, что теперь мы пришли и в Саратовский регион. Для нас это очень важно и ответственно, — отметил управляющий компании ООО «Эндомаркет» Виталий Давыдов.