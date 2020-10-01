Три поселка в Саратове остались без воды до пятницы

В поселках пригорода Саратова сегодня, 1 октября, отключена питьевая вода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», начались работы по замене запорной арматуры на пересечении улиц Песчано-Уметская и Мелиораторов.
Работы продлятся ориентировочно до шести часов утра 2 октября.
Без воды остались жители поселков Жасминный, Дачный и Соколовый.
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