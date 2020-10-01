Сайт «Комсомольской правды - Саратов» лидирует в регионе по доле местных читателей

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По данным сервиса liveinternet.ru, сайт «Комсомольская правда» — Саратов» по итогам сентября 2020 года сохраняет позиции в рейтинге самых посещаемых ресурсов.

Сайт saratov.kp.ru стабильно занимает второе место в рейтинге саратовских СМИ. На третьем месте — Версия-Саратов (nversia.ru), на четвертом — Саратовбизнесконсалтинг (sarbc.ru), на пятом — МК в Саратове. На первом месте находится агентство Взгляд-инфо (vzsar.ru)

Примечательно, что еще один информационный сайт, входящий в холдинг «Волга-медиа», поднялся в топ-10 на еще одну позицию, по сравнению с августом. «АиФ-Саратов» (saratov.aif.ru) расположился на восьмом месте в категории «Новости и СМИ».

Сайт «Новости Саратова» (novosti-saratova.ru), входящий в холдинг «Волга-Медиа», поднялся на 11-е место по итогам сентября 2020 года.

Все три сайта холдинга — «Комсомольская правда — Саратов» (saratov.kp.ru), «АиФ-Саратов» (saratov.aif.ru), «Новости Саратова» (novosti-saratova.ru) — значительно опережают всех конкурентов по доле местных, саратовских читателей — 48-47%.

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