В селе под Марксом сын отправил мать в могилу несколькими ударами кулака

В Марксе Саратовской области вынесен приговор 46-летнему мужчине, которого признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, свою вину мужчина признал и раскаялся.

Дело было в селе Семеновка, где мужчина жил с 66-матерью в частном доме, однако большую часть времени проводил с приятелями-собутыльниками. В июне 2020 года он наведался домой и поссорился с родительницей. Нескольких ударов по голове женщины хватило, чтобы она почувствовала себя плохо и вскоре скончалась. Об этом мужчина также узнал, когда в очередной раз пришел домой.

Причиной смерти стала тупая травма головы.

Суд отправил гражданина в колонию строгого режима на 9,5 лет.

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