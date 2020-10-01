Убийство кастрюлей в коммунальной квартире в Саратове. Дело передано в суд

Жителя Саратова будут судить за избиение соседа, от чего тот скончался.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее 36-летний мужчина уже имел проблемы с законом.

Трагедия разыгралась днем 13 июля в коммуналке на улице Ломоносова. 36-летний мужчина пришел в гости к знакомой, которая жила в этом доме. Женщина пожаловалась на соседа, спрятавшего, по ее словам, конфорки с газовой плиты.

Гость потребовал от 56-летнего мужчины вернуть их, но в ответ выслушал отказ и поток брани. В свою очередь, он получил на это несколько ударов кулаком по лицу. Спор перерос в драку, в которой молодой соперник оказался сильнее. Он трижды ударил обидчика стулом, а потом кастрюлей по голове.

После этого обвиняемый и его подруга ушли, а вернувшись через несколько часов, узнали о смерти раненого.

Свою вину мужчина признал и был арестован. Дело передано в суд.

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