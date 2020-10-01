Житель Саратова до полусмерти избил соседа битой в его день рождения

В Ленинском районе Саратова 25-летнего местного жителя обвинили в покушении на убийство.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, гражданин ранее уже был судим.

Следствие считает, что 28 мая на даче в Татищевском районе собрались три пары. Они отмечали день рождения одного из них. Обвиняемый вечером собрался домой и, несмотря на изрядную дозу алкоголя, хотел сесть за руль. Хозяева дачи пытались его отговорить, а пока они спорили, сожительница парня уехала с виновником торжества и его подругой на такси.

Мужчина пришел в ярость и отправился следом. Злоумышленник приехал на улицу Благодарова, где жил он сам и именинник. Увидев его и свою сожительницу у подъезда, обвиняемый вытащил биту из багажника и несколько раз ударил того по голове. Пострадавший упал, а он сбежал. Прибывшие медики скорой помощи госпитализировали раненого, врачам удалось спасти ему жизнь.

Задержанный впоследствии мужчина признался, что бил человека, но заявил, что лишь оборонялся и не хотел убивать.

Уголовное дело направлено в суд.

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